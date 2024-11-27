Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 - утрималися.

Минулого тижня неофіційно стало відомо, що Європарламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

Також у середу фон дер Ляєн пообіцяла, що новий склад Єврокомісії протягом перших 100 днів роботи представить Білу книгу про майбутнє європейської оборони.