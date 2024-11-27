Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
14:07 27.11.2024 |
Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 - утрималися.
Минулого тижня неофіційно стало відомо, що Європарламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.
Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.
Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.
Також у середу фон дер Ляєн пообіцяла, що новий склад Єврокомісії протягом перших 100 днів роботи представить Білу книгу про майбутнє європейської оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
|РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів
|Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow
|Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством
|Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
Бізнес
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»
|Голова NVIDIA розповів, коли ШІ перестане «галюцинувати» та дав урок пікапа
|Apple може стримувати інновації в браузерах для смартфонів – британський регулятор
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах