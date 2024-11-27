Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОП

Верховна Рада найближчим часом у рамках ухвалення в другому читанні законопроєкту про стартапи в "Дія.City" (№9319) внесе поправки в ухвалений раніше законопроєкт №11416д про підвищення військового збору з 1,5% до 5% та низку інших поправок до Податкового кодексу, зокрема, врегулює дату набуття чинності новими податковими нормами.

Як повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, комітет розгляне ці правки на засіданні в середу.

"(Запропоновано) прибрати оподаткування «заднім числом» для ФОП (фізосіб-підприємців), тобто не з 1 жовтня, а з моменту набуття законом чинності; залишити незмінною ставку для е-резидентів; включити до витрат за МПЗ (мінімальним податковим зобов'язанням) підвищений військовий збір; доходи 2024 року, які оподатковують за річним періодом, оподатковуватимуть за старою ставкою", - уточнив депутат.

За його оцінкою, у правках буде нормально прописано, як нове оподаткування набуває чинності, і тепер видається так, що воно запрацює з грудня.

Згідно з розміщеним Железняком текстом поправок, зокрема, ФОП - платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої випискою з Електронного реєстру лікарняних, якщо вони тривають 30 і більше календарних днів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила в цілому закон (№11416д) про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування в умовах дії воєнного стану, що передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік і збільшення низки інших податків і зборів.

Президент, якому цей документ було надіслано 15 жовтня, досі не підписав його, однак і не повернув до парламенту з правками чи з вето. Водночас відомо, що набуття чинності цим законом є однією з умов 6-го перегляду програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом і виділення 7-го траншу за нею близько $1,1 млрд.

