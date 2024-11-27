У Qualcomm і MediaTek може з'явиться новий конкурент: Xiaomi у 2025 році представить свій 3-нм чип

Xiaomi планує випустити власний 3-нм чип у 2025 році, що може скласти конкуренцію процесорам від Qualcomm і MediaTek.

За даними DigiTimes, новий чип використовуватиме передову технологію виробництва TSMC. Очікується, що цей високопродуктивний процесор буде встановлений у флагманських смартфонах Xiaomi, можливо, починаючи з моделі Xiaomi 16. Ця подія знаменує собою важливий крок для Xiaomi в напрямі більшої незалежності від сторонніх постачальників чипів.

Раніше компанія успішно завершила розробку свого першого 3-нм чипа, що підтверджує її наміри зміцнити свої позиції на ринку. В умовах торгових обмежень, таких як торкнулися Huawei, власні розробки Xiaomi можуть стати важливою перевагою для китайських виробників. Попри те, що точна дата випуску чипа поки що не відома, його поява очікується в 2025 році, що може істотно змінити розстановку сил на ринку мобільних процесорів.