Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram

Затримання Павла Дурова у Франції не вплинуло на діяльність Telegram завдяки значному зростанню вартості криптовалют на балансі компанії.

Про це повідомляє Financial Times.

Соцмережа Telegram вперше оприлюднила фінансові результати перед інвесторами після затримання власника компанії Павла Дурова французькою поліцією у серпні. За перше півріччя 2024 року основним джерелом доходу месенджера стали операції з криптовалютою Toncoin.

Вартість цифрових активів Telegram зросла до 1,3 млрд дол у першій половині 2024 року, проти 400 млн дол у грудні 2023 року. Доходи від продажу цифрових активів становили 353 млн дол, з яких 348 млн дол - виторг від реалізації Toncoin.

Загальний дохід компанії за півріччя досяг 525 млн дол, що на 190% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Близько половини цієї суми (225 млн дол) надійшло завдяки угоді з неназваною стороною, яка отримала право використовувати Toncoin як ексклюзивний інструмент для купівлі реклами в Telegram. Угоду було розірвано 1 жовтня.

Інші джерела доходу зросли скромніше. Рекламний виторг подвоївся та досяг 120 млн дол, а преміумпередплати принесли ще 119 млн дол.

Блокчейн TON, на базі якого працює Toncoin, спочатку був розроблений Telegram, але після юридичних суперечок із Комісією з цінних паперів та бірж США у 2020 році проєкт перейшов до спільноти розробників. Telegram зберігає значні запаси Toncoin, які стали фінансовою опорою для компанії після затримання Дурова..

Завдяки зростанню доходів Telegram вдалося стати прибутковим. У першому півріччі 2024 року компанія отримала 335 млн дол чистого прибутку після сплати податків. Для порівняння, у 2023 році доходи становили лише 342 млн дол, тоді як збитки сягнули 173 млн дол.

Telegram залишається повністю під контролем Павла Дурова, хоча компанія залучила близько 2,4 млрд дол у вигляді кредитів із погашенням до 2026 року.