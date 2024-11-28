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Ціни на золото знижуються, оскільки сильні дані зі США підживлюють невизначеність щодо процентної ставки
08:38 28.11.2024 |
Ціни на золото дещо знизилися на торгах в Азії в четвер після того, як ознаки стійкої інфляції в США і сильна економіка породили сумніви щодо того, наскільки сильно Федеральна резервна система знизить процентні ставки.
Цього тижня жовтий метал вже зазнав певних втрат, оскільки новини про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою знизили попит на прихістки.
Але загальні втрати по золоту були обмеженими, оскільки долар ще більше відступив від нещодавніх піків, а трейдери все ще зберігають бети на зниження процентної ставки в грудні.
О 06:00 EET cпотове золото подешевшало на 0,2% до 2630,52 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 0,4% до 2653,91 доларів.
Дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - в жовтні зросли, як і очікувалось, і знову перевищили цільовий показник центрального банку в 2% річних. Показник супроводжувався даними по валовому внутрішньому продукту, які продемонстрували стійке зростання в третьому кварталі, а також дещо сильнішими, ніж очікувалося, щотижневими даними по заявкам на допомогу з безробіття.
Хоча ці дані мало вплинули на очікування щодо зниження ставки в грудні, трейдери відчули зростання невизначеності щодо перспектив ставок у 2025 році.
Невизначеність щодо президентства Дональда Трампа посилилася, оскільки очікується, що він буде проводити більш експансіоністську політику та запроваджувати торговельні тарифи, що сприятиме зростанню інфляції.
Очікується, що ця тенденція обмежить цикл пом'якшення монетарної політики ФРС. Аналітики UBS у своїй нещодавній записці зазначили, що центральний банк сповільнить зниження ставок до одного разу на квартал у 2025 році, а також спрогнозували вищу кінцеву ставку.
Підвищення довгострокових ставок не обіцяє нічого хорошого для недохідних активів, таких як золото.
Інші дорогоцінні метали також впали в четвер і зазнали значних втрат протягом останніх тижнів. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $933,40 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 1% до $30,255 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь незначно змінилися після різких втрат на останніх сесіях, при цьому основна увага була прикута до більш економічних сигналів з боку найбільшого імпортера міді - Китаю.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 015,0 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,1410 за фунт.
Тиск на червоний метал чинили зростаючі побоювання щодо китайсько-американської торгової війни після того, як новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю.
Трейдери також чекають, які стимулюючі заходи прийме Пекін, щоб компенсувати економічний тиск від будь-яких підвищених тарифів США.
У суботу будуть опубліковані дані китайського індексу менеджерів із закупівель за листопад, які дадуть більше інформації про економіку.
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