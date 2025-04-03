НБУ повідомив про зменшення частки непрацюючих кредитів у банках

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом лютого скоротилася на 0,5 відсоткових пункта до 30% станом на 1 березня 2025 року.

Про це повідомив у Телеграмі Національний банк України, передає Укрінформ.

За даними регулятора, протягом лютого обсяг NPL у банках скоротився майже на 1,2 млрд грн, тоді як валовий обсяг наданих банками кредитів збільшився на 15,8 млрд грн.

Зазначається, що частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 березня 2025 року становила 15%, бізнесу - 39%. Без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів до кризи 2014-2016 років частка NPL у кредитах бізнесу становить 23%.

Серед чинників, які позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

Як повідомляв Укрніформ, 15 січня в Україні почали діяти оновлені підходи до визначення та розкриття інформації про рівень непрацюючих кредитів.