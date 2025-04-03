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«Шаг», а не «копійка»: перехід на нові монети не потребує додаткових витрат з держбюджету
23:48 02.04.2025 |
Перехід з "копійок" на "шаги" не потребує додаткових витрат із державного бюджету.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю "Українському радіо".
"Жодних додаткових витрат із державного бюджету це за собою не нестиме. Жодного вилучення тієї монети, яка є в обігу, не буде. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою (а ми дуже на це сподіваємося) Національний банк припинить карбувати копійки і почне карбувати дрібну питому українську монету - шаги", - сказав він.
Пишний підкреслив, що впровадження шага на купівельну спроможність гривні жодним чином не вплине.
За його словами, в обігу є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок. І Нацбанк, щоб підтримувати відповідний обіг монети, повинен щороку докарбовувати щонайменше 20 млн.
"Ми не карбуємо монету 10 копійок, але 50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. Їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярди. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами", - сказав голова НБУ.
Він додав, що для цього "потрібно ухвалити лише декілька змін в українському законодавстві".
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