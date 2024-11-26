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Google назвала п'ять найпопулярніших трендів серед шахраїв
Рівень шахрайства в мережі постійно зростає як в масштабах, так і складності. Раніше повідомлялося, що 80% українців стикаються зі шахрайством в інтернеті протягом року.
Щоб захистити користувачів, команда Google Trust & Safety зібрала п'ять найпоширеніших шахрайських схем, з якими люди стикаються останнім часом.
Кампанії, що відтворюють образи публічних осіб
У межах цієї схеми шахраї створюють фейкові образи відомих людей на різних платформах, використовуючи штучний інтелект та інші технології. Ці підробки застосовуються для реклами шахрайських акцій, фейкових розіграшів і подарунків, а також для поширення шкідливих програм.
Схеми інвестування в криптовалюту
Другою найпоширенішою темою шахрайства є схеми інвестування в криптовалюту. Зловмисники обіцяють користувачам неймовірно хороші умови для інвестицій з метою отримати прибуток. Інколи для реклами подібних схем також використовують фейкові образи відомих людей, аби завоювати довіру.
Клонування програми та головної сторінки
Шахраї часто використовують метод клонування додатків і головних сторінок популярних сайтів для викрадення банківських даних користувачів. Вони створюють копії банківських сайтів чи програм, видаючи себе за їх працівників. Це допомагає заманити жертву на підроблений сайт або переконати завантажити шкідливий додаток.
Приховування контенту на цільовій сторінці
Шахраї використовують такі обманні тактики, як приховування контенту (cloaking), показуючи різний вміст для Google і для користувачів. Це допомагає їм обійти модерацію та просувати шахрайські сайти. Такі сторінки часто імітують відомі бренди й створюють терміновість, спонукаючи купувати підробки. Окрім цього, шахраї перенаправляють користувачів через трекінгові шаблони на сайти "лякалки" (scareware). Такі сторінки переконують, що пристрій заражено або заблоковано, і заманюють користувачів на фейкові "техпідтримки", щоб отримати конфіденційні дані.
Використання великих подій у власних цілях
Google виділяє експлуатацію масштабних подій як одну з ключових шахрайських схем. Зловмисники націлюються на вибори, популярні шоу, спортивні події або гуманітарні кризи, створюючи фейкові кампанії для реклами підроблених товарів і послуг. Завдяки інструментам штучного інтелекту, шахраї оперативно реагують на актуальні новини, що робить їхні схеми більш переконливими та доречними на момент появи.
До речі, Google створює чимало інструментів для боротьби зі шахрайством та спамом. Напередодні була представлена функція Scam Detection, яка може виявляти шахрайські шаблони прямо під час телефонної розмови та застерігати користувачів. Також компанія працює над функцією Shielded Email для Gmail, яка має ще краще захищати людей від подібних повідомлень.
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