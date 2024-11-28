Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер за низької активності торгів у зв'язку зі святом у США (День Подяки).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Статдані, опубліковані в середу, показали, що прогрес у русі інфляції в США до цільового показника Федеральної резервної системи (ФРС) у 2% зупинився, зазначає Trading Economics.

Індекс споживчих цін (PCE) у жовтні збільшився на 2,3% у річному вираженні, індекс PCE Core (не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів) - на 2,8%, повідомило міністерство торгівлі США. Динаміка обох показників збіглася з прогнозами аналітиків, при цьому їхнє зростання прискорилося порівняно з вереснем, коли індекс PCE підвищився на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність того, що американський ЦБ збереже її незмінною на грудневому засіданні, оцінюється ринком у 34% проти 25% місяць тому.

Пара євро/долар за даними на 7:50 EET у четвер торгується на рівні $1,0555 порівняно з $1,0569 на закриття попередньої сесії.

Член виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель заявила напередодні, що регулятору слід обережно продовжувати зниження процентних ставок, оскільки вони вже наблизилися до нейтрального рівня.

Вартість фунта в парі з доларом опустилася до $1,2665 із $1,2681 напередодні.

Курс долара щодо єни збільшився до 151,61 єни із 151,12 єни на закриття ринку в середу. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2522 юаня проти 7,2451 юаня напередодні.