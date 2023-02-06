Азіатські акції впали через напруженість у відносинах між США та Китаєм та занепокоєння ФРС

Більшість азіатських фондових ринків впали в понеділок на тлі побоювань погіршення китайсько-американських відносин після збиття ймовірно китайської шпигунської повітряної кулі, тоді як ринки також переоцінили свій погляд на монетарну політику США після сильних даних щодо заробітної плати.

Китайські ринки показали найгірші результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили 1,7% та 1% відповідно. Занепокоєння щодо американсько-китайських зв'язків зросло після того, як Пекін засудив збиття ймовірно китайської шпигунської повітряної кулі біля узбережжя Південної Кароліни минулими вихідними. Китай заявив, що повітряна куля випадково потрапила в повітряний простір США і використовувалася з метеорологічною метою.

Гонконгський індекс Hang Seng також упав на 2,2%, при цьому великі технологічні акції зазнали великих втрат. Інші технологічні індекси у понеділок впали: південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс знизилися приблизно на 1% кожен.

Настрої щодо азіатських акцій суттєво погіршилися після того, як дані п'ятниці показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США несподівано зросла в січні. Дані показали, що зайнятість у США залишається стабільною, незважаючи на зниження економічної активності, що дає Федеральній резервній системі більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Ринки також побоювалися, що інфляція у США може залишатися незмінно високою через високий рівень зайнятості. Зростання відсоткових ставок сильно вплинуло на азіатські ринки до 2022 року, оскільки приплив іноземного капіталу в регіон сповільнився, а місцеві центральні банки також крокували в ногу з ФРС. Але очікується, що відновлення економіки в Китаї та можлива пауза у циклі підвищення ФРС зрештою принесуть користь регіональним акціям.

Азіатські ринки добре підготувалися до п'ятничних даних, що також сприяло певній фіксації прибутку у понеділок.

Індійські акції продовжили падіння: Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали на 0,4% кожна. Збитки фірм у складі конгломерату Adani Group істотно збільшилися: Adani Enterprises Ltd, її флагманська фірма втратила понад 50% своєї вартості після того, як Hindenburg Research, що займається короткими продажами, висловила стурбованість з приводу її оцінки. Акції впали на понад 7% у понеділок.

Японські акції були єдиними аутсайдерами протягом дня: індекс Nikkei 225 зріс на 0,7% після того, як звіт назвав заступника керуючого Банку Японії Масаесі Амамія наступним у черзі на посаду голови центрального банку.

Амамія вважається прихильником надм'якої грошово-кредитної політики Банку Японії, яка, ймовірно, принесе користь японським акціям, оскільки довше зберігатиме ліквідність.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 0,2%. Але акції золотодобувної компанії Newcrest Mining Ltd підскочили майже на 11% після того, як вона отримала пропозицію про поглинання на 17 мільярдів доларів від глобального аналога Newmont Corp.