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АНАЛІТИКА

Голова НБУ заявив, що в Україну почне заходити більше валюти

12:17 26.07.2024 |

Фінанси

 

Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що незабаром в Україну почне заходити більше валюти. Про це йдеться в його Facebook.

"Наразі існують усі передумови для стійкої ситуації на валютному ринку. Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а морський коридор дає змогу активно експортувати агропродукцію й інші товарні групи. Також ми очікуємо надходження $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня", - сказав Пишний.

Від початку липня 2024 року офіційний курс знизився з 40,5 грн/дол. до 41,2 грн/дол., причому у третій декаді місяця фіксували рекордний курс майже 41,5 грн/дол.

За словами Пишного, Національний банк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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