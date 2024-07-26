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Голова НБУ заявив, що в Україну почне заходити більше валюти
12:17 26.07.2024 |
Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що незабаром в Україну почне заходити більше валюти. Про це йдеться в його Facebook.
"Наразі існують усі передумови для стійкої ситуації на валютному ринку. Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а морський коридор дає змогу активно експортувати агропродукцію й інші товарні групи. Також ми очікуємо надходження $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня", - сказав Пишний.
Від початку липня 2024 року офіційний курс знизився з 40,5 грн/дол. до 41,2 грн/дол., причому у третій декаді місяця фіксували рекордний курс майже 41,5 грн/дол.
За словами Пишного, Національний банк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.
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