Кредиторам передаватимуть інформацію з Реєстру лудоманів - НБУ

Національний банк України продовжує підтримувати та впроваджувати практику відповідального кредитування, зокрема з 25 липня 2024 року бюро кредитних історій, які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, матимуть змогу отримати доступ до Реєстру лудоманів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Бюро кредитних історій передаватимуть безоплатно кредитодавцям відомості щодо осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та використання ними кредитних коштів для внесення ставок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це передбачають зміни до закону про споживче кредитування, що встановлюють заборону укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до Реєстру.

Водночас регламентується обов'язок кредитодавця до укладення договору про споживчий кредит перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до бюро кредитних історій.

Як повідомлялося, понад 7,8 тисяч українців перебуває у Реєстрі лудоманів за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші півроку 2024. Квітень став рекордним за кількістю нових осіб у Реєстрі - понад тисяча нових лудоманів. 99% осіб самостійно внесли себе до Реєстру.