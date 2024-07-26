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Кредиторам передаватимуть інформацію з Реєстру лудоманів - НБУ
12:11 26.07.2024 |
Національний банк України продовжує підтримувати та впроваджувати практику відповідального кредитування, зокрема з 25 липня 2024 року бюро кредитних історій, які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, матимуть змогу отримати доступ до Реєстру лудоманів.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Бюро кредитних історій передаватимуть безоплатно кредитодавцям відомості щодо осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та використання ними кредитних коштів для внесення ставок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це передбачають зміни до закону про споживче кредитування, що встановлюють заборону укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до Реєстру.
Водночас регламентується обов'язок кредитодавця до укладення договору про споживчий кредит перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до бюро кредитних історій.
Як повідомлялося, понад 7,8 тисяч українців перебуває у Реєстрі лудоманів за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші півроку 2024. Квітень став рекордним за кількістю нових осіб у Реєстрі - понад тисяча нових лудоманів. 99% осіб самостійно внесли себе до Реєстру.
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