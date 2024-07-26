Долар дешевшає до євро і фунта перед публікацією статданих щодо економіки США

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Трейдери чекають публікації звіту міністерства торгівлі США про динаміку витрат і доходів населення країни, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів зростання індексу PCE в червні до 2,5% у річному вираженні з 2,6% місяцем раніше.

Статдані, опубліковані в четвер, показали різке прискорення темпів зростання ВВП США в другому кварталі, підтвердивши, що Федрезерву вдається домогтися "м'якої посадки" американської економіки, тобто уповільнення інфляції без шкоди для економіки.

ВВП США у квітні-червні збільшився на 2,8% у перерахунку на річні темпи після підвищення на 1,4% у попередньому кварталі. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання ВВП на 2%.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний під час торгів, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,0863 порівняно з $1,0846 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася до $1,2874 з $1,2851 напередодні.

Курс долара щодо єни зріс до 154,55 єни з 153,94 єни на закриття попередніх торгів. Єна коригується після суттєвого зміцнення за останні кілька сесій, обумовленого зростаючими очікуваннями підйому ключової процентної ставки Банком Японії наступного тижня.

Згідно з даними Refinitiv, ймовірність підвищення ставки японським ЦБ 31 липня на 10 базисних пунктів оцінюється ринком у 70%. Наразі вона перебуває в діапазоні 0-0,1% річних.

Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася під час торгів до 7,2617 юаня з 7,2402 юаня на закриття ринку в четвер.