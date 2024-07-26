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Глава Ощадбанку оцінив перспективи приватизації банку
17:43 26.07.2024 |
Держава знижуватиме частку у капіталі банків. Але приватизація Ощадбанку під час воєнного стану навряд чи можлива.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
"Якщо оцінити банківські активи, що належать державі, то, звичайно, першими можуть бути продані Укргазбанк і Сенс Банк. Вони більш готові до потенційних продажів", - сказав він.
Щодо Ощадбанку, то, на думку Наумова, його продаж може відбутися "не раніше закінчення воєнного стану".
Як зазначив Наумов, Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ і є розуміння, що велика частка державних банків не сприяє конкуренції на банківському ринку.
"Ми вчинимо так, як захоче наш акціонер. Продати Ощадбанк - можливо. Коли саме - поки що немає відповіді", - сказав він.
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