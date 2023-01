Акції технологічних компаній та акції з мегакапіталізацією змушують Волл-стріт знижуватися, оскільки починається великий ринковий тиждень

Основні фондові індекси США впали в понеділок через зниження технологічних та інших акцій з великою капіталізацією, оскільки інвестори очікували важливих подій тижня, включаючи засідання центральних банків та безліч звітів про прибутки та збитки.

Тяжковаговий технологічний сектор впав на 1,9%, тоді як енергетичний впав на 2,3%, що стало найбільшим падінням серед секторів S&P 500. Акції Apple Inc, Amazon.com Inc та материнської компанії Google Alphabet Inc, які мають опублікувати результати пізніше цього тижня різко впали.

Очікується, що понад 100 компаній S&P 500 звітують про результати цього тижня, включаючи засідання центральних банків США та Європи та дані щодо зайнятості в США, що уважно відстежуються.

"Ринок пережив великий підйом, і торги на початку тижня будуть трохи обережнішими, що, ймовірно, стане переломним моментом для всього ринку", - сказав Кіт Лернер, співдиректор з інвестицій у Truist Advisory Services.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 260,99 пунктів, або 0,77%, до 33 717,09 пунктів, S&P 500 - на 52,79 пунктів, або 1,30%, до 4 017,77 пунктів, а Nasdaq Composite - на 227,90 пунктів, або 1,96%, до 11 393,81 пунктів.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла, що стало ще одним фактором тиску на акції технологічних компаній, які інакше відновилися на початку року після важкого 2022 року.

Незважаючи на зниження у понеділок, S&P 500 продовжує демонструвати найбільше січневе зростання з 2019 року.

Центральний банк США, як очікується, підвищить ставку за фондами ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці свого дводенного засідання з питань політики в середу після того, як у 2022 році ФРС агресивно підвищила ставки, щоб стримати інфляцію, що зростає.

Прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла буде ретельно вивчена щодо того, чи добігає цикл підвищення ставок до завершення, і ознак того, як довго ставки можуть залишатися високими.

«Ймовірно, це одна з найважливіших зустрічей відколи все почалося, - сказав Самір Самана, старший стратег з глобальних ринків у Wells Fargo Investment Institute. «Якщо ФРС істотно не продовжить цей графік порівняно з тим, що очікує ринок, а саме, що ФРС зробить це на наступному або двох наступних засіданнях, це може закінчитися тим, що, так би мовити, позначить паузу».

Тим часом Європейський центральний банк, як очікується, проведе ще одне значне підвищення ставок у четвер.

Інвестори також зосереджені на звітах про прибутки та збитки на тлі побоювань, що економіка може зіткнутися з рецесією. За даними Refinitiv IBES, оскільки на цей час відзвітували понад 140 компаній, очікується, що прибуток S&P 500 впаде на 3% у четвертому кварталі порівняно з періодом попереднього року.

У новинах компанії акції Johnson & Johnson впали на 3,7% після того, як федеральний апеляційний суд відхилив стратегію гіганта охорони здоров'я щодо використання банкрутства для дозволу багатомільярдного судового розгляду за заявами про те, що його продукти з тальку викликають рак.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 2,40 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,08 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів та 20 нових мінімумів.

Близько 10,6 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,2 млрд на день за останні 20 сесій.