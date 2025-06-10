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Долар стабільний, оскільки трейдери очікують на подробиці переговорів між США і Китаєм
08:08 10.06.2025 |
У вівторок долар США залишається стабільним в умовах обмеженої торгівлі, оскільки Вашингтон і Пекін продовжували торговельні переговори, що змушувало інвесторів нервувати і вагатися з великими ставками, очікуючи на звіт про інфляцію в США, який має бути опублікований цього тижня.
Вищі економічні чиновники двох найбільших економік світу намагалися розрядити гостру суперечку, яка розширилася від мит до обмежень на рідкоземельні метали, а торговельні переговори в Лондоні тривали другий день.
Переговори відбулися після того, як президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову минулого тижня, і в критичний момент для обох економік, які демонструють ознаки напруги через низку митних розпоряджень Трампа, що почалися в січні.
Відсутність конкретних деталей переговорів, незважаючи на позитивні коментарі деяких чиновників і Трампа, означала, що під час азіатської сесії валютні ринки були холодними, оскільки трейдери утримували свої позиції, не бажаючи робити серйозних кроків.
Курс долара США майже не змінився по відношенню до єни і на початку торгів становив 144,57. Євро коштував 1,1425 долара, а фунт стерлінгів зміцнився на 0,1% до 1,3563 долара.
«Продовження переговорів і деякі позитивні заяви американських чиновників можуть дати короткострокове полегшення, але ринки навряд чи повірять в цей оптимізм без реального структурного прогресу», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.
Вашингтон і Пекін намагаються відродити тимчасове перемир'я, досягнуте в Женеві, яке на короткий час знизило торговельні напруги і заспокоїло ринки.
«На відміну від переговорів у Женеві, де зниження мит дало легкі результати, переговори в Лондоні зараз стосуються більш складних питань, таких як контроль за експортом мікросхем, рідкоземи та студентські візи», - сказав Чанана.
«Це довгострокові стратегічні питання, які не можна легко вирішити за кілька днів. Це ускладнює можливість позитивного сюрпризу».
Австралійський долар, який часто розглядають як індикатор ризикових настроїв, залишився на рівні 0,652 долара, а новозеландський долар дещо зміцнився до 0,6058 долара, залишаючись близьким до семимісячного піку, якого він досяг минулого тижня.
Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших валют, залишився стабільним на рівні 98,986, недалеко від шеститижневого мінімуму, досягнутого минулого тижня.
Індекс знизився на 8,7% цього року, оскільки інвестори відмовляються від американських активів, побоюючись впливу мит і торговельних напружень на економіку та зростання США.
Цього тижня увага інвесторів буде прикута до звіту про індекс споживчих цін за травень, який має бути опублікований у середу. Звіт може дати уявлення про вплив мит в той час, коли інвестори побоюються будь-якого спалаху інфляції.
Звіт про ІСЦ буде одним з останніх ключових даних перед засіданням Федеральної резервної системи 17-18 червня, на якому, як очікується, центральний банк США залишить ставки без змін.
Представники ФРС дали зрозуміти, що не поспішають знижувати процентні ставки, і ознаки стійкості економіки, ймовірно, зміцнять їхню позицію, але трейдери розраховують на майже два зниження на 25 базисних пунктів до кінця року.
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