Азіатські акції зростають на тлі сподівань щодо торговельних переговорів між США і Китаєм

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок на тлі оптимізму щодо триваючих торговельних переговорів між США і Китаєм, а також повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість скасування обмежень на експорт мікросхем до Китаю.

Регіональні ринки отримали певний імпульс від помірно позитивної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки Трамп повідомив, що торговельні переговори в понеділок пройшли успішно і будуть продовжені у вівторок.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,5% на азіатських біржах на тлі численних повідомлень про те, що Трамп розглядає можливість скасування деяких обмежень на експорт мікросхем до Китаю з метою подальшого поліпшення торговельних відносин.

Цього тижня увага також прикута до ключових даних про споживчу інфляцію в США, які будуть опубліковані в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,2% і 0,1% відповідно, а гонконгський Hang Seng додав 0,1%.

У понеділок у Лондоні розпочалися торговельні переговори на високому рівні між Китаєм і США, що породило надії на те, що найбільші економіки світу продовжать деескалацію свого гострого торговельного конфлікту після підписання тимчасового перемир'я в травні.

У понеділок з'явилися повідомлення про те, що Трамп готовий скасувати деякі нещодавні обмеження на експорт мікросхем і технологій до Китаю в рамках торговельних переговорів. Переговори між двома країнами продовжаться у вівторок.

Як повідомив у понеділок Wall Street Journal, Трамп доручив команді міністра фінансів Скотта Бессента домовитися про скасування деяких нещодавніх обмежень на продаж технологій Китаю. Це було зроблено здебільшого з метою змусити Китай скасувати обмеження на експорт рідкоземельних металів, основним світовим постачальником яких є ця країна.

Однак настрої щодо Китаю погіршилися через низку слабких економічних показників, опублікованих у понеділок, які показали, що місцеві витрати залишаються під тиском через посилення торговельної невизначеності.

Згідно з даними, опублікованими в понеділок, у травні зростання експорту Китаю не виправдало очікувань, а інфляція в минулому місяці ще більше знизилася.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували зростання на тлі стійких сподівань на подальше послаблення торговельних напружень між США і Китаєм, а також завдяки зростанню акцій американських технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Південнокорейські акції стали головними бенефіціарами цієї тенденції, продовживши зростання минулого тижня після перемоги ліберальної партії на президентських виборах. Індекс KOSPI піднявся на 1% до 11-місячного максимуму.

Японський Nikkei 225 піднявся на 1%, а TOPIX додав 0,5% на тлі позитивних даних про валовий внутрішній продукт, опублікованих у понеділок.

Австралійський індекс ASX 200 підскочив на 0,8% в ході наздоганяючої торгівлі і був за крок від рекордного максимуму.

Сінгапурський індекс Straits Times залишився без змін, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індійський індекс Nifty 50 піднялися на 0,1%, вказуючи на позитивне відкриття індексу.