Європейські акції переважно знижуються у вівторок

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи помірно опускається у вівторок, інвестори стежать за перебігом американо-китайських переговорів.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:00 EET знизився на 0,28% - до 551,71 пункту.

Німецький індикатор DAX втратив 0,82%, французький CAC 40 - 0,24%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,14%. Тим часом британський індикатор FTSE 100 додав 0,27% і оновив історичний максимум.

Учасники ринку уважно стежать за черговим раундом торговельних переговорів США і Китаю в Лондоні. Як повідомлялося, переговори продовжаться у вівторок, а міністр торгівлі США Говард Латник назвав попередні обговорення з китайськими колегами "плідними".

Тим часом у вівторок стало відомо, що середній розмір заробітної плати без урахування бонусів у Великій Британії збільшився в лютому-квітні на 5,2%, мінімальними темпами з липня-вересня минулого року. Аналітики в середньому очікували підйому на 5,3%.

Банк Англії звертає особливу увагу на зростання зарплат у країні як на важливий фактор інфляції під час ухвалення рішень про зміну ключової процентної ставки.

Тим часом кількість британців, які працюють на повній зайнятості, у травні впала на 109 тис. осіб, до 30,2 млн. Падіння стало сьомим поспіль і рекордним із травня 2020 року. Рівень безробіття в лютому-квітні підвищився до 4,6% з 4,5% у січні-березні.

Акції британського девелопера Bellway дорожчають на 5% після того, як компанія поліпшила прогноз обсягів будівництва та середньої ціни на 2025 фінансовий рік.

Ціна паперів британського виробника алкоголю Diageo піднімається на 1% на повідомленнях ЗМІ, що компанія розглядає можливість продажу частки в індійській команді з крикету Royal Challengers Bengaluru. За даними Bloomberg, вартість всього клубу в рамках угоди може бути оцінена в $2 млрд.

Капіталізація Rolls-Royce збільшується на 2,4%. Компанія отримала контракт на будівництво малих модульних ядерних реакторів (SMR) у Великій Британії в рамках державної програми розвитку передових ядерних технологій. Очікується, що Rolls-Royce побудує три малі реактори потужністю по 4780 МВт кожен.

Лідерами зростання у зведеному європейському індексі є акції бельгійського виробника комплектувальних для електромобілів Umicore, що підскочили на 11,7% після того, як аналітики Goldman Sachs поліпшили рекомендацію для них до "купувати".

Найрізкіше зниження показують папери швейцарського банку UBS Group, що дешевшають на 6,9% після вимоги регулятора країни збільшити резерви на $24 млрд. У понеділок біржа Швейцарії була закрита у зв'язку зі святом.

У Франкфурті акції Rheinmetall і Zalando дешевшають більш ніж на 2%, тоді як ціна паперів Porsche і Qiagen піднімається на 0,5%. У Парижі котирування акцій Stellantis збільшуються на 1,6%, Thales - знижуються на 1,7%.