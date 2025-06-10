Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5811 грн/$1
12:32 10.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 червня 2025 року.
|Показник
|09.06.2025
|10.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4758
|41.5811
|0.25
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 червня- 41,4919 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
ТОП-НОВИНИ
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські акції переважно знижуються у вівторок
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5811 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.06.25
|Ціни на золото падають на тлі поліпшення апетиту до ризику в умовах торгових переговорів між США і Китаєм
|Азіатські акції зростають на тлі сподівань щодо торговельних переговорів між США і Китаєм
|Долар стабільний, оскільки трейдери очікують на подробиці переговорів між США і Китаєм
Бізнес
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ
|Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally
|Євросоюз може відкласти введення правил регулювання штучного інтелекту
|Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості
|Нове електронне чорнило дозволяє друкувати тверді або м’які мікросхеми
|ChatGPT тепер може працювати напряму з файлами й календарем користувача