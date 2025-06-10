Ціни на золото падають на тлі поліпшення апетиту до ризику в умовах торгових переговорів між США і Китаєм

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок під тиском поліпшення апетиту до ризику і зниження попиту на безпечні активи, оскільки інвестори очікують позитивного завершення торгових переговорів між США і Китаєм.

Жовтий метал продемонстрував значне зростання в останні тижні, оскільки підвищена невизначеність щодо економіки США і торгової політики президента Дональда Трампа сприяла зростанню попиту на безпечні активи.

Зростання геополітичної напруженості, особливо між Росією та Україною, також сприяло попиту на безпечні активи, як і низка слабких економічних показників з Китаю.

Однак ця тенденція змінилася в понеділок, коли Вашингтон і Пекін розпочали переговори на високому рівні в Лондоні. Покращення апетиту до ризику також значною мірою компенсувало занепокоєння щодо ескалації насильства в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, де Трамп застосував військову силу проти протестів, пов'язаних з його жорсткими заходами щодо іммігрантів.

О 06:23 EET спотове золото подешевшало на 0,8% до 3308,32 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в серпні подешевшали на 0,8% до 3327,75 доларів за унцію.

Інші дорогоцінні метали також знизилися після значного зростання минулого тижня. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 1224,60 доларів за унцію, відступивши від чотирирічного максимуму.

Ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 36,660 доларів за унцію, але залишилися в межах недавнього 13-річного максимуму.

На ринки металів тиснуло посилення позицій долара напередодні оприлюднення ключових даних про інфляцію в США, які мають бути опубліковані в середу. Очікується, що дані покажуть помірне зростання інфляції.

Золото постраждало від зниження попиту на безпечні активи, оскільки трейдери переорієнтувалися на більш ризикові активи на тлі позитивних сигналів щодо торгових переговорів між США і Китаєм.

Трамп відзначив позитивні, хоча і нечіткі тенденції в поточних переговорах, а повідомлення вказують на те, що президент також розглядає можливість скасування обмежень на експорт мікросхем і технологій до Китаю, що може сприяти подальшому зниження торгової напруженості між країнами.

Торговельні переговори продовжаться у вівторок, і ринки уважно стежитимуть за оголошеннями про будь-який прогрес у переговорах.

Очікування подальшого зниження торговельних напружень після тимчасового торговельного перемир'я в травні сприяли зростанню апетиту до ризику і підірвали попит на золото.

Проте, жовтий метал продемонстрував 26% зростання в 2025 році, досягнувши низки рекордних максимумів за останні місяці.

Ціни на мідь у вівторок впали, але залишалися на високому рівні порівняно з попередньою сесією, незважаючи на низку слабких економічних показників від найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до 9 757,60 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США впали на 0,4% до 4,8848 доларів за фунт. Обидва контракти в понеділок зросли на 1%.

Зростання цін на мідь відбулося навіть попри дані про різке падіння імпорту міді в Китай у травні на тлі загального погіршення місцевого попиту. Загальний ріст експорту Китаю також не виправдав очікувань.

Однак надії на укладення торговельної угоди між США і Китаєм компенсували побоювання щодо тривалої слабкості китайської економіки, хоча нещодавнє падіння, здається, було спричинене переважно високими торговельними тарифами США на товари з цієї країни.