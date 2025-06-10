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Долар США знижується до євро, прискорив зростання до фунта, слабо змінюється до єни
15:47 10.06.2025 |
Курс долара США перейшов до зниження в парі з євро, прискорив зростання до фунта стерлінгів і залишається стабільним у парі з єною вдень у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,03%.
Трейдери уважно стежать за черговим раундом торговельних переговорів США і Китаю в Лондоні. Як повідомлялося, переговори продовжаться у вівторок, а міністр торгівлі США Говард Латник назвав попередні обговорення з китайськими колегами "плідними".
Також учасники ринку чекають на дані про американську інфляцію, які будуть опубліковані в середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у США в травні прискорилися до 2,5% з квітневих 2,3%.
Євро за даними на 14:50 к. ч. коштує $1,1427 порівняно з $1,1422 на закриття торгів у понеділок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3501 порівняно з $1,3553 за підсумками минулої сесії.
Середній розмір заробітної плати без урахування бонусів у Великій Британії збільшився в лютому-квітні на 5,2%, мінімальними темпами з липня-вересня минулого року, повідомило у вівторок Національне статистичне управління (ONS). Аналітики в середньому очікували підйому на 5,3%.
З урахуванням бонусів зарплати британців зросли на 5,3% у річному вираженні після підйому на 5,6% у січні-березні за очікуваного підвищення на 5,5%.
Банк Англії звертає особливу увагу на зростання зарплат у країні як на важливий фактор інфляції під час ухвалення рішень про зміну ключової процентної ставки.
Курс долара щодо єни становить 144,53 єни проти 144,61 єни наприкінці попередніх торгів.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда під час виступу в парламенті заявив про готовність знову підвищити відсоткові ставки за появи достатньої впевненості в тому, що інфляція рухається до цільового рівня у 2%. Такі заяви посилили очікування поступового посилення грошово-кредитної політики в Японії.
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