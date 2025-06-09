Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally

На Xbox Games Showcase 2025 Microsoft офіційно представила Xbox Ally - портативну ігрову консоль, розроблену спільно з ASUS ROG, яка раніше фігурувала під робочою назвою Project Kennan.

Пристрій працює на адаптованій версії Windows 11, оптимізованій для сенсорного і геймпадного управління.

Консоль вийде у двох версіях: Xbox Ally і більш просунута Xbox Ally X, яка отримає процесор AMD Ryzen AI Z2 Extreme з нейропроцесором, продуктивністю 50 TOPS, тоді як базова версія буде оснащена чіпом Z2 A з урізаною графікою.

Основні характеристики:

* дисплей: 7″ IPS LCD з роздільною здатністю FHD, частотою 120 Гц і підтримкою AMD FreeSync Premium;

* продуктивність: Xbox Ally X оснащена CPU Zen 5 (8 ядер, 16 потоків) і GPU RDNA 3.5 (16 ядер), а базова версія використовує CPU Zen 2 (4 ядра, 8 потоків) і GPU RDNA 2 (8 ядер);

* операційна система: Windows 11 Home з переробленим Xbox App, що об'єднує бібліотеки Steam, Epic Games, GoG, Ubisoft Connect, Battle.net та інших платформ.

Пристрої зможуть запускати ігри нативно або через хмару (Xbox Cloud Gaming).

Дизайн Xbox Ally виконаний у стилі контролера Xbox Series X|S і отримав поліпшені тригери, які забезпечують тактильну віддачу.

Очікується, що Xbox Ally і Ally X надійдуть у продаж до різдвяних свят поточного року, а точні ціни поки не розкриті.