ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.06.25

Кількість страхових компаній України у травні 2025 року скоротилося на одну й станом на кінець місяця на ринку працювало 52 ризикові страховики, 10 - зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом - "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).