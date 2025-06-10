Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ

Німецький бренд Volkswagen розробляє нову платформу для електромобілів, але її можна використовувати й для моделей із ДВЗ.

Минуло трохи більше чотирьох років з того часу, як Volkswagen анонсував SSP, свою всеохоплюючу архітектуру електромобілів. Спочатку очікувалося, що платформа Scalable Systems Platform буде готова вже зараз, але її розробку було відкладено до кінця цього десятиліття. Численні повідомлення німецьких ЗМІ пояснювали невдачу, яку створив програмний підрозділ Групи VW - Cariad. Однак, автомобільний конгломерат тепер готовий обговорювати SSP, і навіть з'явились перші зображення.

Хоча SSP - це в першу чергу електрична платформа, вона також підтримуватиме двигуни внутрішнього згоряння. VW Group планує представити подовжувачі запасу ходу, де двигуни внутрішнього згоряння функціонуватимуть виключно як генератори для заряджання акумулятора. Як і BMW i3, роторний MX-30 Mazda та майбутній Ramcharger, ці двигуни не матимуть механічного зв'язку з колесами. Технологія e-Power від Nissan працює за аналогічним принципом: бензиновий двигун живить акумулятор, а не трансмісію.

Volkswagen вже висловлював свою зацікавленість у подовжувачах запасу ходу. Його новостворений бренд Scout випустить пікап і позашляховик, оснащені генераторами внутрішнього згоряння з атмосферним двигуном. У Китаї нещодавно представлений концепт ID. Era є анонсом трирядного позашляховика, розробленого спільно з SAIC, який також оснащений бензиновим генератором.

SSP - це важлива ініціатива для VW. Вона слугуватиме основою для моделей усіх її брендів і зрештою замінить усі існуючі електричні платформи. Тизерне зображення показує п'ять різних стилів кузова, від міського хетчбека до великого позашляховика.

Видання Automotive News повідомило, що загалом буде вісім модифікацій, які охоплять кожен сегмент ринку. Очікується, що електромобілі наступного покоління на базі SSP почнуть випускатися у 2026 році, ймовірно, дебютуючи в Китаї, перш ніж з'явитися в Європі через рік.

Хоча ця технологія може й не з'явитись в Європі, адже генеральний директор VW Томас Шефер вважає, що плагін-гібриди є більш життєздатним варіантом. Він сказав Autocar, що розширювачі запасу ходу є дорогими в розробці, тоді як сучасні плагін-гібриди вже пропонують пристойний запас ходу на електротязі та швидку зарядку. За словами Шефера, пропонування обох рішень було б економічно недоцільним.

Однією з найважливіших моделей, що використовуватиме платформу SSP, буде Golf дев'ятого покоління, виключно електричний. Його випуск запланований на кінець десятиліття, і він протягом кількох років співіснуватиме з Mk8 з двигуном внутрішнього згоряння. VW може залишити поточний Golf у продажу до середини 2030-х років. Електричний Golf виготовлятиметься у Вольфсбурзі, тоді як виробництво моделі з двигуном внутрішнього згоряння переміститься на завод у Пуеблі в Мексиці у 2027 році.

Після остаточного визначення ключових специфікацій SSP генеральний директор VW Group Олівер Блум заявив: «Ми прагнемо бути світовим технологічним лідером для автомобільної промисловості. SSP відіграватиме в цьому вирішальну роль. Ми досягли важливої віхи в розробці нашої електричної майбутньої платформи. Тепер ми на повній швидкості рухаємося до її впровадження».