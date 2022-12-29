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В Україні дозволили торгувати всіма цінними паперами з індексу S&P 500
14:38 29.12.2022 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у четвер, 29 грудня, допустила цінні папери, які входять до американського фондового індексу S&P 500, до обігу на території України. Про це йдеться на сайті НКЦПФР.
Комісія заявила, що таке рішення сприятиме інтеграції України в міжнародні ринки та розширить можливості інвестицій для України.
S&P 500 - це фондовий індекс, до складу якого входять акції 500 найбільших публічних компаній США. Він управляється рейтинговим агентством Standard & Poor's.
До нього входять цінні папери таких компаній, як Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa та багатьох інших.
Акції деяких із цих компаній були допущені до обігу в Україні раніше.
Сьогодні комісія вирішила допустити до обігу решту 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500 та які можуть обліковуватись на рахунку ПАТ "Національний депозитарій України", відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.
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