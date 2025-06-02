Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі

У другому турі президентських виборів у Польщі здобув перемогу Кароль Навроцький.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, покликаючись на дані Державної виборчої комісія.

Так, комісія уже опрацювала 100% бюлетенів. Навроцький отримав 50,89% голосів, а його суперника Рафала Тшасковского підтримали 49,11% виборців.

Явка на виборах склала 71,6 відсотка.

Ще до опрацювання 100% голосів Навроцький встиг випередити Тшасковського на 1,4%. До цього екзит-поли свідчили про перемогу саме Тшасковського, однак відрив також був мінімальним.

Що відомо про Навроцького?

Це консервативний політик, який висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії «Право і справедливість», з якої походить попередній президент Анджей Дуда.

Навроцький за освітою історик, очолює польський Інститут національної пам'яті. На цій посаді він запам'ятався знесенням радянських пам'ятників у Польщі та глибоким дослідженням теми Волинської трагедії, що згодом вилилося в частину його передвиборчої програми.

Зокрема, територію Східної Галичини, яка перебуває у складі України, він називав Малопольщею. Також Навроцький часто нагадував про Волинську трагедію, заявляючи, що Україні немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, доки вона «не відповість за злочини на Волині».

Попри це, Навроцький запевнив, що продовжить підтримку України, якщо переможе на виборах, однак наголосив, що Польща представлятиме свої інтереси, а польська політика «ґрунтується на принципі взаємності».