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Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі
07:51 02.06.2025 |
У другому турі президентських виборів у Польщі здобув перемогу Кароль Навроцький.
Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, покликаючись на дані Державної виборчої комісія.
Так, комісія уже опрацювала 100% бюлетенів. Навроцький отримав 50,89% голосів, а його суперника Рафала Тшасковского підтримали 49,11% виборців.
Явка на виборах склала 71,6 відсотка.
Ще до опрацювання 100% голосів Навроцький встиг випередити Тшасковського на 1,4%. До цього екзит-поли свідчили про перемогу саме Тшасковського, однак відрив також був мінімальним.
Що відомо про Навроцького?
Це консервативний політик, який висувався як незалежний кандидат, але здобув підтримку партії «Право і справедливість», з якої походить попередній президент Анджей Дуда.
Навроцький за освітою історик, очолює польський Інститут національної пам'яті. На цій посаді він запам'ятався знесенням радянських пам'ятників у Польщі та глибоким дослідженням теми Волинської трагедії, що згодом вилилося в частину його передвиборчої програми.
Зокрема, територію Східної Галичини, яка перебуває у складі України, він називав Малопольщею. Також Навроцький часто нагадував про Волинську трагедію, заявляючи, що Україні немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, доки вона «не відповість за злочини на Волині».
Попри це, Навроцький запевнив, що продовжить підтримку України, якщо переможе на виборах, однак наголосив, що Польща представлятиме свої інтереси, а польська політика «ґрунтується на принципі взаємності».
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