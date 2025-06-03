Азіатські акції падають на тлі посилення торговельних напружень між США і Китаєм

Більшість азіатських акцій впали в понеділок через побоювання ескалації торговельної війни між США і Китаєм після того, як президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні нещодавньої торговельної угоди, що викликало обурення Пекіна.

Ринки також були вражені підвищенням Трампом мит на імпорт сталі та алюмінію, що викликало у інвесторів невизначеність щодо політики США.

Посилення військових дій між Росією та Україною напередодні мирних переговорів також негативно вплинуло на настрої, а повідомлення про те, що Вашингтон розглядає можливість введення торгових мит на Китай та Індію з метою зменшення їхніх закупівель російської нафти, також погіршили ситуацію.

Регіональні ринки впали разом із зниженням ф'ючерсів на американські фондові індекси, при цьому ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,4%.

Через вихідний день на ринку в Китаї обсяги торгів в Азії дещо знизилися, хоча втрати акцій Гонконгу відобразили погіршення настроїв щодо китайських активів. Слабкі дані індексу менеджерів із закупівель, опубліковані на вихідних, посилили цю тенденцію.

Індекс Hang Seng Гонконгу впав на 2,3%, а втрати великих автовиробників, таких як BYD, також вплинули на ситуацію через побоювання погіршення цінової війни в цьому секторі. Акції Гонконгу були найгіршими в Азії в понеділок.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,5% під тиском зміцнення єни, а TOPIX втратив 1%.

Австралійський ASX 200 втратив 0,2%, а індекс Straits Times Сінгапуру - 0,4%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,3%, що вказує на слабке відкриття. Однак очікується, що збитки будуть обмежені завдяки значно кращим, ніж очікувалося, даним про валовий внутрішній продукт, опублікованим у п'ятницю, які показали, що економічне зростання Індії в березні залишається стійким.

Південнокорейський KOSPI показав кращі результати, піднявшись на 0,2% перед достроковими президентськими виборами, які відбудуться у вівторок.

У понеділок Китай «рішуче відкинув» звинувачення Трампа в тому, що країна порушила умови торговельної угоди, підписаної в Женеві в середині травня.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що звинувачення Трампа є необґрунтованими і що Пекін продовжуватиме захищати свої інтереси. Трамп не уточнив, у чому саме полягають порушення з боку Китаю.

Відповідь Китаю додає останніх ознак напруженості в американо-китайських відносинах, особливо після того, як минулого тижня американські чиновники визнали, що торговельні переговори між двома країнами «зайшли в глухий кут».

Ці коментарі, у поєднанні з неодноразовою критикою Китаєм контролю США над його чіп-індустрією, викликали посилення побоювань, що торговельні відносини між двома країнами погіршуються і що в найближчому майбутньому не буде укладено жодної довгострокової торговельної угоди.

Дані китайського індексу PMI, опубліковані на вихідних, показали, що ділова активність у країні залишається під тиском торговельної війни зі США.

У травні виробничий сектор Китаю скоротився другий місяць поспіль, оскільки закордонні замовлення залишалися під тиском американських мит.

Слабкість PMI у невиробничій сфері також показала, що вітчизняні підприємства перебувають під тиском, підкресливши незначне поліпшення стійкої дефляційної тенденції в Китаї.

Хоча Китай і США дійшли згоди про зниження своїх торговельних мит у травні, збори все ще залишаються на історично високому рівні.

Це, у поєднанні з повільним темпом Пекіна у впровадженні додаткових стимулів, тримало інвесторів у напрузі щодо китайської економіки.