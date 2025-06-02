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Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки
07:57 02.06.2025 |
1 червня 2025 року дрони атакували чотири аеродроми росіян. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові Telegram-канали.
Так, 1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Особливий інтерес в українців викликало ураження аеродрому "Бєлая". який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.
Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:
* 39 Ту-22М3;
* 30 МіГ-31;
* 7 Ту-160;
* 6 Ту-95МС;
* 2 Іл-78М;
* 6 Ан-26;
* 2 Ан-12
Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з'явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.
На знімку чітко видно, що 3 Ту-95МС були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один Ту-22М3.
СБУ атакувала російські аеродроми
1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники
Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях.
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