Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки

1 червня 2025 року дрони атакували чотири аеродроми росіян. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові Telegram-канали.

Так, 1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Особливий інтерес в українців викликало ураження аеродрому "Бєлая". який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:

* 39 Ту-22М3;

* 30 МіГ-31;

* 7 Ту-160;

* 6 Ту-95МС;

* 2 Іл-78М;

* 6 Ан-26;

* 2 Ан-12

Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з'явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.









На знімку чітко видно, що 3 Ту-95МС були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один Ту-22М3.

СБУ атакувала російські аеродроми

1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники

Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях.