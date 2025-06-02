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АНАЛІТИКА

Хестер Пірс: SEC не захищатиме інвесторів TRUMP та інших мемкоїнів

 

Комісарка Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Хестер Пірс заявила, що мемкоїн TRUMP не перебуває під юрисдикцією відомства, а інвестори не повинні очікувати на захист з боку держави. Про це йдеться у CNBC.

«Якщо ви очікуєте, що SEC захищатиме вас у сфері мемкоїнів, не слід на це сподіватися», - сказала Пірс під час конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що токен TRUMP, афілійований із родиною президента США Дональда Трампа, різко злетів після запуску в січні 2025 року, досягнувши ринкової капіталізації у $15 млрд, але так само стрімко обвалився.

Згідно з заявою SEC у лютому, більшість мемкоїнів не класифікуються як цінні папери, що означає зняття з них регуляторного контролю. Це збігається з новою політикою адміністрації Трампа, яка зменшує тиск на крипторинок.

Пірс порівняла ситуацію з NFT-бумом 2021 року, коли ці активи також зростали й падали без втручання SEC. Вона підкреслила, що регулятор має встановити чіткі правила, а не діяти ситуативно, що свідчить про зміну підходу SEC до криптовалют у новій політичній реальності.

На тлі цього відомство закрило справу проти Binance і її засновника Чанпена Чжао, що ще більше зміцнило впевненість у проринковому курсі регулятора. Чжао, який у вересні минулого року вийшов із в'язниці після угоди з Мінʼюстом, тепер тісно пов'язаний із структурами президента США.

Попри заяви Білого дому про відсутність конфлікту інтересів, сенатори-демократи, зокрема Річард Блументаль, висловлюють занепокоєння щодо криптоактивів родини Трампа як потенційного каналу впливу з боку іноземних та корпоративних гравців.

Крім того, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США Френч Хілл також вбачає загрозу криптопроєктів Трампа для формування нормативного середовища.

Хестер Пірс: SEC не захищатиме інвесторів TRUMP та інших мемкоїнів
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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