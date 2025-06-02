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Reuters дізнався, з якими пропозиціями Україна вирушила до Стамбула
08:08 02.06.2025 |
Україна на переговорах з Росією, запланованих на 2 червня у Стамбулі, представить російській стороні план досягнення тривалого мирного врегулювання, який у цілому збігається з озвученими раніше позиціями Києва.
Про це дізналось агентство Reuters, у розпорядженні якого опинився текст пропозицій, пише "Європейська правда".
План України передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, яке контролюватимуть США і "треті країни", за чим має настати обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення Росією цивільних заручників і повернення викрадених українських дітей.
Після цього, пише Reuters, пропонується зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Владіміра Путіна "для узгодження ключових аспектів остаточного мирного врегулювання".
Серед таких аспектів у пропозиції Києва згадуються умови постійного і повного припинення бойових дій, гарантії безпеки для України, територіальні питання, компенсація завданих РФ збитків, санкції в разі порушення домовленостей.
У цьому контексті Україна відкидає заборону на членство в НАТО чи ЄС або обмеження чисельності своїх Збройних Сил чи розгортання іноземних військ на своїй території, ідеться в документі.
Також Київ заявляє про невизнання окупованих Росією з 2014 року територій і пропонує визначити лінію зіткнення "відправною точкою для переговорів" між сторонами.
Документ допускає скасування "деяких санкцій" проти Росії, "але поетапно і лише поступово, з механізмом відновлення у разі необхідності", а заморожені активи пропонує використати для виплати компенсацій Україні або як гарантію такої виплати.
Нагадаємо, раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.
Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.
Проте в неділю Зеленський заявив, що відправить делегацію на зустріч із росіянами до Стамбула.
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