S&P 500 закрився майже без змін, але показав найбільший місячний приріст з листопада 2023 року

Індекс S&P 500 завершив волатильну сесію в п'ятницю майже без змін, оскільки президент США Дональд Трамп розкритикував Китай, перш ніж висловити оптимізм щодо досягнення торговельної угоди, але базовий індекс показав найбільший місячний приріст з листопада 2023 року.

Індекс Nasdaq також зафіксував найбільший місячний приріст у відсотках з листопада 2023 року.

Травень був нестабільним місяцем для акцій, оскільки нестабільна торговельна політика Трампа тримала інвесторів у напрузі, але його пом'якшення митної позиції, а також оптимістичні звіти та стримані дані щодо інфляції допомогли S&P 500 відскочити від квітневих мінімумів.

У п'ятницю всі три основні фондові індекси відкрилися зниженням після того, як Трамп на своїй платформі Truth Social звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США і виступив з новою завуальованою погрозою посилити жорсткість у відносинах з Пекіном.

Але ринок відіграв втрати, оскільки Трамп заявив в п'ятницю вдень, що він поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і, сподіваємося, вирішить розбіжності з приводу торгівлі і мит.

Стратеги кажуть, що постійний потік новин про мита викликає занепокоєння.

Інвестори «не знають, як реагувати на новини про мита», сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома. «Цикл новин зводить з розуму».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 54,34 пункту, або на 0,13%, до 42 270,07. S&P 500 втратив 0,48 пункту, або 0,01%, до 5 911,69, а Nasdaq Composite впав на 62,11 пункту, або 0,32%, до 19 113,77.

Індекс S&P 500 також завершив п'ятницю з тижневим приростом, який підняв його менш ніж на 4% від свого лютневого історичного максимуму. У травні базовий індекс виріс на 6,2%, в той час як Nasdaq підскочив на 9,6% за місяць.

«Лютий, березень і квітень були одними з найгірших тримісячних періодів з часів COVID, тому нам потрібен був певний приріст», - сказав Доллархайд.

Якщо до вступу Трампа на посаду ефективний митний тариф США на імпорт становив 2-3%, то зараз, за оцінками Oxford Research, він становить близько 15%. За рішенням торгового суду цей показник мав би бути знижений до 6%, але рішення апеляційного суду поки що утримує вищу ставку в силі.

У п'ятницю інвестори також проаналізували дані про те, що споживчі витрати в США зросли на 2,1% в річному обчисленні в квітні після зростання на 2,3% в березні. Федеральна резервна система відстежує цінові показники PCE для досягнення цільового рівня інфляції в 2%.

Трейдери зберегли прогнози того, що центральний банк США знизить цільовий показник вартості короткострокових запозичень у вересні.

Акції Ulta Beauty підскочили на 11,8% після того, як роздрібний продавець косметики підвищив свій річний прогноз прибутку після того, як перевершив квартальні результати.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,14 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 94 нових максимуми і 62 нових мінімуми.

На Nasdaq 1 849 акцій зросли, а 2 651 впали, оскільки акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 1,43 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,34 мільярда акцій, порівняно з приблизно 18 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.