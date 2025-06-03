Ціни на золото зростають через попит на безпечні активи, викликаний побоюваннями щодо мит

Ціни на золото зросли в понеділок, оскільки ескалація російської війни в Україні та нова погроза президента США Дональда Трампа подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію спонукали інвесторів шукати притулку в безпечних активах.

Станом на 04:16 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,7% до 3311,33 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,6% до 3335,40 долара.

У п'ятницю Трамп заявив, що планує підвищити мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, що змусило Європейську комісію попередити, що Європа готова вжити заходів у відповідь.

«З огляду на те, що торговельні та геополітичні побоювання знову випливають на поверхню, не дивно, що на початку тижня золото подорожчало», - сказав Тім Уотер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

Україна і Росія загострили протистояння напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі, здійснивши низку атак, серед яких була одна з найсміливіших операцій України за весь час війни та нічна атака безпілотників з боку Росії.

«Ризикові активи на початку тижня перебувають у пасивному становищі, а падіння долара також підтримує золото», - сказав Уотер.

Індекс долара США знизився на 0,1%, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Ринки очікують виступів кількох представників Федеральної резервної системи США цього тижня, щоб отримати підказки щодо перспектив монетарної політики, а голова ФРС Джером Пауелл виступить сьогодні.

Член ФРС Крістофер Уоллер заявив, що зниження процентних ставок залишається можливим у другій половині року, навіть незважаючи на те, що митний режим адміністрації Трампа, ймовірно, тимчасово посилить ціновий тиск.

Золото, яке вважається безпечним активом у період геополітичної та економічної невизначеності, зазвичай процвітає в умовах низьких процентних ставок.

Тим часом, за словами міністра фінансів Скотта Бессента, Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін незабаром виступлять із заявами, щоб вирішити торговельні питання, включаючи суперечку щодо критично важливих мінералів.

У той же час, спотове срібло подорожчало на 0,3% до 33,08 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1051,63 долара, а паладій подешевшав на 0,3% до 967,62 долара.