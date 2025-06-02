Долар США падає, оскільки трейдери оцінюють перспективи мит

У понеділок долар США трохи знизився, втративши частину своїх прибутків минулого тижня, оскільки ринки оцінювали перспективи митної політики президента Дональда Трампа та її потенціал обмежити зростання і спровокувати інфляцію.

Долар починає тиждень на мінусі після того, як Трамп пізно в п'ятницю заявив, що планує подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію до 50% з середи.

Американська валюта вже кілька тижнів піддається коливанням через торговельну війну Трампа, яка то спалахує, то затихає, падаючи, коли загострення напруженості підсилює побоювання щодо можливої рецесії в США.

Долар продемонстрував тижневе падіння на 3% проти основних валют у дні після введення 2 квітня мит «Дня визволення» і на 1,9% два тижні тому, коли Трамп погрожував ввести 50% мита на Європу.

Минулого тижня долар отримав невеликий перепочинок, піднявшись на 0,3% після того, як переговори з Європейським Союзом повернулися на правильний шлях, а торговий суд США заблокував більшу частину мит Трампа на тій підставі, що він перевищив свої повноваження.

Хоча апеляційний суд відновив мита на наступний день, оскільки розглядає цю справу, а адміністрація Трампа заявила, що має інші способи впровадження мит, якщо програє в суді, багато аналітиків вважають, що це свідчить про те, що повноваження президента все ще підлягають контролю.

О 02:23 EET долар впав на 0,3% до 143,57 єни, втративши частину свого зростання на понад 1% минулого тижня.

Євро подорожчав на 0,2% до 1,1372 долара, а фунт стерлінгів - на 0,3% до 1,3489 долара.

Австралійський долар подорожчав на 0,3% до 0,6454 долара.

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести основних валют, знизився на 0,2% до 99,214.

Долар також зазнав тиску через фіскальні побоювання останніх тижнів на тлі широкої тенденції «продавати Америку», в результаті якої доларові активи, від акцій до казначейських облігацій, знизилися.

Ці побоювання особливо загострилися цього тижня, коли Сенат почав розглядати законопроект Трампа про значне зниження податків і збільшення витрат, який додасть приблизно 3,8 трлн доларів до 36,2 трлн доларів боргу федерального уряду протягом наступного десятиліття.

Багато сенаторів вже заявили, що законопроект потребує серйозних змін, а Трамп сказав, що вітає зміни. На думку аналітиків Barclays, доля розділу 899 законопроекту може бути вирішальною.

«Розділ 899 надасть США повну свободу оподатковувати компанії та інвесторів з країн, які вважаються такими, що мають «несправедливі іноземні податки», і може розглядатися як податок на капітальний рахунок США в той час, коли нервозність інвесторів щодо американських активів зросла», - йдеться в дослідницькому звіті.

«Активне зменшення загальної прибутковості іноземців від їхніх інвестицій у США призведе до скорочення припливу капіталу та тиску на долар, за інших рівних умов», - додали вони.

«Хоча настрої щодо долара/позиціонування залишаються близькими до крайньої негативності, подальший шлях аж ніяк не є однозначним».