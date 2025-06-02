Фінансові новини
- |
- 02.06.25
- |
- 07:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США падає, оскільки трейдери оцінюють перспективи мит
07:04 02.06.2025 |
У понеділок долар США трохи знизився, втративши частину своїх прибутків минулого тижня, оскільки ринки оцінювали перспективи митної політики президента Дональда Трампа та її потенціал обмежити зростання і спровокувати інфляцію.
Долар починає тиждень на мінусі після того, як Трамп пізно в п'ятницю заявив, що планує подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію до 50% з середи.
Американська валюта вже кілька тижнів піддається коливанням через торговельну війну Трампа, яка то спалахує, то затихає, падаючи, коли загострення напруженості підсилює побоювання щодо можливої рецесії в США.
Долар продемонстрував тижневе падіння на 3% проти основних валют у дні після введення 2 квітня мит «Дня визволення» і на 1,9% два тижні тому, коли Трамп погрожував ввести 50% мита на Європу.
Минулого тижня долар отримав невеликий перепочинок, піднявшись на 0,3% після того, як переговори з Європейським Союзом повернулися на правильний шлях, а торговий суд США заблокував більшу частину мит Трампа на тій підставі, що він перевищив свої повноваження.
Хоча апеляційний суд відновив мита на наступний день, оскільки розглядає цю справу, а адміністрація Трампа заявила, що має інші способи впровадження мит, якщо програє в суді, багато аналітиків вважають, що це свідчить про те, що повноваження президента все ще підлягають контролю.
О 02:23 EET долар впав на 0,3% до 143,57 єни, втративши частину свого зростання на понад 1% минулого тижня.
Євро подорожчав на 0,2% до 1,1372 долара, а фунт стерлінгів - на 0,3% до 1,3489 долара.
Австралійський долар подорожчав на 0,3% до 0,6454 долара.
Індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно шести основних валют, знизився на 0,2% до 99,214.
Долар також зазнав тиску через фіскальні побоювання останніх тижнів на тлі широкої тенденції «продавати Америку», в результаті якої доларові активи, від акцій до казначейських облігацій, знизилися.
Ці побоювання особливо загострилися цього тижня, коли Сенат почав розглядати законопроект Трампа про значне зниження податків і збільшення витрат, який додасть приблизно 3,8 трлн доларів до 36,2 трлн доларів боргу федерального уряду протягом наступного десятиліття.
Багато сенаторів вже заявили, що законопроект потребує серйозних змін, а Трамп сказав, що вітає зміни. На думку аналітиків Barclays, доля розділу 899 законопроекту може бути вирішальною.
«Розділ 899 надасть США повну свободу оподатковувати компанії та інвесторів з країн, які вважаються такими, що мають «несправедливі іноземні податки», і може розглядатися як податок на капітальний рахунок США в той час, коли нервозність інвесторів щодо американських активів зросла», - йдеться в дослідницькому звіті.
«Активне зменшення загальної прибутковості іноземців від їхніх інвестицій у США призведе до скорочення припливу капіталу та тиску на долар, за інших рівних умов», - додали вони.
«Хоча настрої щодо долара/позиціонування залишаються близькими до крайньої негативності, подальший шлях аж ніяк не є однозначним».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації
ТОП-НОВИНИ
|Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським
|Джерело: Вибухи біля бухти у Владивостоці - спецоперація ГУР
|ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА «Дань-М» над Чорним морем
|Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США падає, оскільки трейдери оцінюють перспективи мит
|S&P 500 закрився майже без змін, але показав найбільший місячний приріст з листопада 2023 року
|Долар США знижується проти єни, зміцнюється до євро і фунта перед виходом ключових статданих
|Європейські акції завершують тиждень на мажорній ноті
|Частка NPL в банківському секторі в травні скоротилась до 28,3% - НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5026 грн/$1
Бізнес
|Solidigm випустила SSD рекордної ємності - 122,88 ТБ
|Instagram спричинив підвищене енергоспоживання на Android — Google радить оновити додаток
|Іспанський автовиробник Seat виготовив перші зразки батарей для електромобілів нового покоління
|WSJ: Маск намагався зірвати угоду Трампа щодо ШІ на Близькому Сході, якщо в ній не буде його компанії xAI
|У першому кварталі 2025 року п'ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку
|Ілон Маск повідомив, що угоду про інтеграцію Grok у Telegram ще не підписано
|США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg