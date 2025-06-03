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АНАЛІТИКА

Група ТАС об'єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк, розглядає можливість купівлі страхових компаній – Тігіпко

 

Група компаній ТАС зберігає інтерес до подальших M&A операцій у фінансовому секторі: буде розглядати можливості купівлі страхових компаній, а після об'єднання нещодавно придбаного Ідея Банку (Львів) з ТАСкомбанком (Київ) - знову буде дивитися й на банківський ринок, повідомив засновник та власник групи Сергій Тігіпко.

"Будемо розглядати можливості купівлі і страхових компаній, і коли акуратно зіллємо ТАСкомбанк та Ідея Банк, будемо дивитись на ринок банківський", - сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

В коментарі журналісту агентства "Інтерфакс-Україна", Тігіпко зазначив, що таке об'єднання дасть можливість зробити Ідея Банк достатньо стабільним.

Він нагадав, що Ідея Банк фокусувався переважно на роздрібному сегменті, тоді як ТАСкомбанк має сильні позиції у корпоративному секторі, тому їхнє об'єднання дозволить створити потужну універсальну фінансову установу.

За його словами, певна економія буде досягнута на витратах банків, а основна перевага полягатиме у синергії між напрямами діяльності.

У виступі на форумі власник групи ТАС зазначив, що після купівлі Ідея Банк розраховує на 35-40% доходності на інвестований капітал вже цього року.

Тігіпко додав, що ТАС продовжує інвестувати в проєкт віртуального monobank на базі належного групі Універсал Банку, який потребує постійних інвестицій, тому що швидко зростає.

Він підкреслив, що знає, скільки коштує проєкт mono, який складається з ТОВ "Фінтех Бенд" (Дніпро) та Універсал Банку, тож під час війни готовий продати лише незначну частку банку (до 10%) "дуже потужному" інвестору.

"Тільки для того, щоб після того, коли стане ситуація іншою, коли інвестиційний клімат в країні буде інший, коли попит на фінансові активи - а це буде перший попит, який буде цікавити інвесторів - тоді ми могли б допродати", - пояснив Тігіпко.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі не отримував пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку, і вважає, що жоден український інвестор не спроможний її придбати.

"Пропозицій про купівлю частки mono до нас не надходило, жоден український інвестор не зможе купити його частку", - сказав власник групи ТАС журналісту агентства "Інтерфакс-Україна".

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Універсал Банк займав 8-ме місце за загальними активами (159,8 млрд грн, або 4,3% від ринку) серед 60 банків, а чистий прибуток банку у І кв. 2025 року банку становив 1,7 млрд грн. Минулого року mono обійшов Ощадбанк та вийшов на друге місце за кількістю активних платіжних карток: 9,72 млн на кінець березня цього року проти 31,97 млн шт у ПриватБанка та 8,00 млн шт у Ощадбанку.

За даними Нацбанку, у квітні 2025 року ТАСкомбанк посідав 15-ту позицію на ринку за розміром загальних активів - 45,9 млрд грн (1,2%), тоді як Ідея Банк - 27-му з активами 12,0 млрд грн (0,3% ринку).

Польська компанія Getin Holding SA 23 квітня го року завершила продаж усіх акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited Тігіпка за суму еквівалентну $36,5 млн на підставі умовного договору купівлі-продажу, укладеного ще 18 жовтня 2024 року.

За словами Тігіпка на форумі, за минулий рік обсяг інвестицій групи склав $140 млн, а цього року заплановано збільшити їх до $180 млн.

Група "ТАС" є однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні, яка працює в банківському секторі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі, харчовій промисловості, виробництві пакувальних матеріалів і нерухомості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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