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За тиждень Нацбанк продав 653 мільйонів доларів
07:46 02.06.2025 |
За тиждень з 19 по 23 травня Національний банк України продав на міжбанку 653,2 млн дол, при цьому не купував.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 19 по 23 травня Нацбанк продав на міжбанку 653,2 млн дол, що на 34,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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