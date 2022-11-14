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Долар зростає до світових валют після заяв ФРС щодо монетарної політики
08:21 14.11.2022 |
Вартість долара зростає до основних світових валют у понеділок вранці, свідчать дані торгів. Ринки звертають увагу на заяви представника Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо наміру продовжувати жорстку монетару політику, незважаючи на статистику, що свідчить про уповільнення інфляції в країні.
Станом на 7:39 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,031 долара з рівня минулого закриття в 1,0352 долара, курс долара до єни піднімався до 139,44 єни з 138,79 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,58%, до 106,91 пункту.
У понеділок представник ФРС Крістофер Уоллер заявив, що ставки залишатимуться високими і підвищуватимуться якийсь час, поки інфляція не продовжить знижуватися, наближаючись до цільової позначки. За його словами, які наводить агентство Блумберг, ФРС має побачити продовження такої тенденції в інфляції, перш ніж почати обмірковувати ослаблення.
Дані щодо річної інфляції в США за жовтень показали, що індикатор вкотре скоротився - до 7,7%, після 8,2%, прогноз становив 8%. Така статистика зміцнила очікування, що Федрезерв у грудні сповільнить підвищення ставки до 50 базисних пунктів після чотирьох підвищення на 75 базисних пунктів поспіль.
Традиційно посилення монетарної політики ФРС підтримує долар, тому "яструбині" коментарі від центробанку про намір продовжувати посилення сприяють подорожчанню американської валюти.
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