Команда МВФ прибула до Києва для дискусій про податково-бюджетні плани України

Команда фахівців Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Фонду Гевіном Греєм розпочинає у вівторок зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими партнерами щодо податково-бюджетних планів країни на короткострокову і середньострокову перспективу.

"Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року і середньострокову перспективу", - зазначено в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Наприкінці минулого тижня голова Нацбанку України Андрій Пишний за підсумками зустрічей із представниками МВФ зазначив, що п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) із МВФ буде присвячено фіскальним питанням і пошуку джерел фінансування на наступні роки.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 15 липня повідомила у фейсбуці про підготовку змін до закону про держбюджет-2024 для покриття його "дірки" в 400-500 млрд грн. За її словами, відкритим також залишається питання фінансування держбюджету 2025 року.

Згідно з наявними в агентства "Інтерфакс-Україна" даними, фінансовий розрив цього року в уряді сподіваються покрити приблизно однаковою мірою завдяки підвищенню податків і збільшенню державних запозичень. Зокрема, з великою ймовірністю буде запропоновано підвищити з 1,5% до 5% військовий збір, обговорюють також можливість підвищення податку на додану вартість і планують підвищити акцизи на тютюнові вироби та автомобільне пальне.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 28 червня завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення п'ятого траншу приблизно $2,2 млрд (SDR1,66 млрд). За підсумками наступного перегляду, запланованого на кінець вересня, очікується залучення до бюджету $1,1 млрд (SDR834,9 млн).

Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет України на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливої грантової допомоги), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Доходи державного бюджету України за перше півріччя 2024 року становили 1 трлн 543,7 млрд грн, зокрема до загального фонду - 913,4 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 1 трлн 933,4 млрд грн і 1 трлн 543,7 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з оперативними даними Мінфіну, видатки держбюджету України за перше півріччя 2024 року зросли до першого півріччя 2023 року на 8,4%, або 149,1 млрд грн, тоді як доходи - на 1%, або 13,3 млрд грн. Зокрема доходи загального фонду збільшилися на 5%, тоді як видатки - на 9,7%.