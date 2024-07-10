Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад

Microsoft реалізувала можливість запуску ігор з екосистеми Xbox на телевізорах з підключеними пристроями Amazon Fire TV.

З 9 липня жителям 25 країн доступна нова опція Microsoft: за допомогою пристроїв Amazon Fire TV Stick 4K Max і Fire TV Stick 4K можна здійснювати стримінгову передачу ігор на телевізори.

Власникам Amazon Fire TV необхідно мати обліковий запис Microsoft, підписку Xbox Game Pass Ultimate і бездротовий контролер з підтримкою Bluetooth, причому окремо наголошується, що геймпад не обов'язково має бути від Xbox, підійдуть і DualSense від PS5, DualShock від PS4 та інші Bluetooth-контролери.

Ігри на Amazon Fire TV запускаються за допомогою хмарної передачі, отже необхідне постійне підключення до інтернету.

Ті, хто вперше оплачує Xbox Game Pass Ultimate, отримають знижку на місячний тариф.





Для тих, хто не в курсі

Amazon Fire TV - це невеликі мережеві пристрої, які доставляють цифровий медіаконтент, що транслюється через інтернет, на підключений телевізор високої чіткості. Вони дають змогу дивитися телевізійні шоу і фільми через застосунки, як-от Netflix, Hulu, Amazon Prime і багато інших. Наразі доступні різні моделі, зокрема Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K та інші.