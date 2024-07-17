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Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
17:20 16.07.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував будівництво в Україні нового патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією.
"Сьогодні на спільному засіданні ми акцентували увагу на таких ключових аспектах, як оборонна підтримка й військово-технічне співробітництво, взаємодія урядів щодо проєктів відбудови України, зовнішньополітичне й економічне співробітництво, співпраця в гуманітарній сфері, медицині та низці інших напрямів", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі у вівторок.
За його словами, прем'єри обговорили постачання українським військам нових зразків озброєння, підготовку й реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у військово-промисловому комплексі.
Зокрема, за словами Шмигаля, за результатами підписання у вівторок угоди між чеською Sellier & Bellot і ДП "Укроборонсервіс" в Україні буде побудовано новий патронний завод.
Друга підписана угода між Ceska Zbrojovka й відповідним українським підприємством передбачає виробництво штурмових гвинтівок Colt CZ Group в Україні.
"Маємо хороші перспективи й сподіваємося на спільні проєкти з виробництва боєприпасів на території Чехії або в безпечних місцях в Україні. А також на спільний ремонт вертольотів типу МІ на території Чехії", - додав він.
Своєю чергою прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що однією зі сфер співробітництва також може стати модернізація й будівництво нових атомних блоків, зокрема Чехія може постачати компоненти для атомних електростанцій.
Як повідомлялося, 16 липня Україна й Чехія підписали низку угод і меморандумів у сфері внутрішніх справ, охорони здоров'я, енергетики, оборонної та космічної галузі за результатами міжурядових консультацій.
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