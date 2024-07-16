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АНАЛІТИКА

НБУ у 2025 р. запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом

 

Національний банк України (НБУ) має намір запровадити обов'язкове страхування застави за кредитом у 2025 році, повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, центробанк ще кілька років тому як виключно банківський регулятор планував введення вимог щодо обов'язкового страхування застави за кредитом.

Однак постало питання довіри до страховиків, адже на той час були відсутні прозорі показники рівня їхньої стійкості, а позичальники могли брати до уваги якість страховиків.

"Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", - сказала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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