Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ

У вівторок, 9 липня 2024 року, ракета-носій Ariane 6 здійснила перший політ. Запуск виконали з європейського космодрому у Французькій Ґвіані, повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

"Абсолютно нову ракету запускають не часто, і успіх далеко не завжди гарантований. Я маю честь бути свідком цього історичного моменту, коли нове покоління європейської ракети сімейства Ariane успішно стартувало, фактично відновивши доступ Європи до космосу", - заявив генеральний директор агентства Йозеф Ашбахер.

В ESA кажуть, що цей політ є демонстраційним, щоб показати можливості Ariane 6 у подоланні земного тяжіння та роботі в космосі. Нова ракета-носій слугуватиме заміною для Ariane 5.

Концептуальна розробка Ariane 6 стартувала в 2010 році, а от розробка тестового зразка почалася в 2016 році. Перший запуск ракети планували на 2020 рік, але його неодноразово відкладали.

Ракета було розроблена компанією ArianeGroup. Її гендиректор Мартін Сіон зазначив, що з успішним першим польотом Ariane 6 європейська космічна галузь перейшла в нову еру.

"Запуск нової європейської ракети-носія в космос знаменує собою кульмінацію видатної технічної та технологічної пригоди і початок довгої історії експлуатації Ariane 6. Наступні льотні моделі вже у виробництві", - поділився гендиректор ArianeGroup.

Перший політ європейської ракети-носія привернув увагу в усьому світі. Зокрема, й в Україні - тут мешканці різних областей цієї ночі могли спостерігати сяйво у небі. В The Alpha Centauri пояснили, що це був проліт другого ступеня Ariane 6.