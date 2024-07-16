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Українці взяли пільгових іпотечних кредитів по єОселя майже на 9 млрд грн із початку року

13:30 16.07.2024 |

Фінанси, Економіка

Українці взяли пільгових іпотечних кредитів по єОселя майже на 9 млрд грн із початку року

 

За програмою доступної іпотеки "єОселя" видано 5137 пільгових кредитів на 8,7 млрд грн із початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом за весь час дії програми майже 11 500 українських сімей змогли придбати нове житло, отримавши кредити на понад 18,1 млрд грн.

Зокрема, з початку року кредити отримали:

* Військові та правоохоронці - 2642

* Українці, які не мали власного житла - 1314

* Педагоги - 380

* Медики - 379

* Ветерани - 161

* ВПО - 150

* Вчені - 111

З початку року 3740 кредитів видали на придбання житла на вторинному ринку, 1397 - на первинному, з яких 287 - на стадії будівництва.

Лише за минулий тиждень 144 українські родини отримали кредити на 250 млн грн. Найбільше у Київській області - 35, Києві - 34, Львівській області - 11 та Вінницькій області - 10.

"Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Також цією програмою можуть скористатися інші категорії громадян, для яких процентна ставка становить 7%", - нагадала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Взяти кредит за програмою "єОселя" можна в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк та Таскомбанк.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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