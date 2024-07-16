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Суд постановив випустити під заставу екс-розвідника Червінського
09:16 16.07.2024 |
Апеляційний суд Кропивницького постановив відпустити українського розвідника, командира однієї з частин ССО Романа Червінського під заставу в розмірі 9 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та адвокатів Віктора Василюка і Костятнина Глобу.
Зазначається, що екс-розвіднику призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Розгляд справи тривав 7 годин, взяти екс-розвідника на поруки виявили бажання 27 народних депутатів та ще 51 особа.
"Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще триває", - повідомив адвокат Віктор Василюк.
Червінський буде перебувати під вартою до внесення застави.
Стаття на тему:
29.09.23 «Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
Попри непублічну професію, полковник Роман Червінський, який раніше працював у Службі безпеки України й Головному управлінні розвідки Міноборони, відомий широкому загалу. Він має державні нагороди, серед яких - два ордени Богдана Хмельницького і орден "За мужність".
Справа Романа Червінського
У квітні 2023 року СБУ повідомила про підозру полковнику СБУ Роману Червінському. Його звинуватили в організації та проведенні невдалої операції, що призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області у липні 2022 року.
Слідчі встановили, що російський пілот погодився на пропозицію перейти на бік України. Червінський передав ворогу дані про розміщення особового складу і техніки на аеродромі. Внаслідок ракетного удару РФ, загинув командир військової частини, ще 17 військових отримали поранення.
За кілька днів після оголошення підозри, Червінського було затримано.
Крім того, у грудні минулого року розвіднику було оголошено про підозру у використанні шахрайської схеми з вимагання у бізнесмена 100 тис. доларів.
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