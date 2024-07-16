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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,203 грн/$1
12:37 16.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 липня 2024 року.
|Показник
|15.07.2024
|16.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.9984
|41.203
|0.50
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 липня - 41,0434 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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