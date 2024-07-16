Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Страховики-члени МТСБУ за I пів. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 23,6%, виплати на 26,6%
16:35 16.07.2024 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-червні 2024 року уклали майже 3,7 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 2,64% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 2,746 млн договорів (+15,8%).
Компанії-члени Бюро за перше півріччя 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 23,6% порівняно із зіставним періодом 2023 року - до 4,706 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 3,791 млрд грн (+36,6%).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 26,6% - до 2,316 млрд грн, зокрема 453,6 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+19,4%).
Бюро також зафіксувало зростання на 14,2% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 70,717 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 23,3 тис. випадків (+3,52%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
ТОП-НОВИНИ
|Рада скасувала переведення годинників на «літній» час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
|Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
|Команда МВФ прибула до Києва для дискусій про податково-бюджетні плани України
|Суд постановив випустити під заставу екс-розвідника Червінського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Страховики-члени МТСБУ за I пів. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 23,6%, виплати на 26,6%
|Долар стабілізувався до євро і фунта, помірно дорожчає до єни
|Українці взяли пільгових іпотечних кредитів по єОселя майже на 9 млрд грн із початку року
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,203 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.07.24
|НБУ у 2025 р. запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом
Бізнес
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів
|Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план