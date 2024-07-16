Страховики-члени МТСБУ за I пів. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 23,6%, виплати на 26,6%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-червні 2024 року уклали майже 3,7 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 2,64% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 2,746 млн договорів (+15,8%).

Компанії-члени Бюро за перше півріччя 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 23,6% порівняно із зіставним періодом 2023 року - до 4,706 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 3,791 млрд грн (+36,6%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 26,6% - до 2,316 млрд грн, зокрема 453,6 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+19,4%).

Бюро також зафіксувало зростання на 14,2% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 70,717 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" - 23,3 тис. випадків (+3,52%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.