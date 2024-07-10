Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план

Чутки про те, що Xbox збирається підвищити ціни на Game Pass, ширилися вже давно й нарешті підтвердилися. Компанія підняла ціни, внесла зміни до наявних планів та запровадила новий план - Standart. Про це повідомляє Windows Central.

Починаючи з 12 вересня 2024 року, ціна підписки Game Pass Ultimate, PC та Core зміниться для вже наявних користувачів у всьому світі. План для ПК подорожчає з $9,99 до $11,99 (зі 190 до 230 грн для України), вартість Ultimate підніметься до $19,99, Core зазнає змін у щорічній підписці - $74,99 замість $59,99, але ціна $9,99 на місяць залишається.

План Game Pass for Console перестане бути доступним новим користувачам, а ключова причина цього полягає у змінах до релізу ігор в перший день у підписці. Відтепер пограти у новинки у день їхнього релізу можна буде лише у кількох планах - Game Pass for Consoles, PC та Ultimate. У Core та новому тарифі Standart ігри у день релізу доступними не будуть.

Щодо Standart, то це новий тариф, який коштувати $14,99 на місяць. Він даватиме користувачам доступ до мультиплеєру, всього каталогу ігор Xbox, проте у цю підписку не входить доступ до хмарного геймінгу та до ігор у день їхнього релізу.