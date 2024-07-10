Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
11:53 10.07.2024 |
Чутки про те, що Xbox збирається підвищити ціни на Game Pass, ширилися вже давно й нарешті підтвердилися. Компанія підняла ціни, внесла зміни до наявних планів та запровадила новий план - Standart. Про це повідомляє Windows Central.
Починаючи з 12 вересня 2024 року, ціна підписки Game Pass Ultimate, PC та Core зміниться для вже наявних користувачів у всьому світі. План для ПК подорожчає з $9,99 до $11,99 (зі 190 до 230 грн для України), вартість Ultimate підніметься до $19,99, Core зазнає змін у щорічній підписці - $74,99 замість $59,99, але ціна $9,99 на місяць залишається.
План Game Pass for Console перестане бути доступним новим користувачам, а ключова причина цього полягає у змінах до релізу ігор в перший день у підписці. Відтепер пограти у новинки у день їхнього релізу можна буде лише у кількох планах - Game Pass for Consoles, PC та Ultimate. У Core та новому тарифі Standart ігри у день релізу доступними не будуть.
Щодо Standart, то це новий тариф, який коштувати $14,99 на місяць. Він даватиме користувачам доступ до мультиплеєру, всього каталогу ігор Xbox, проте у цю підписку не входить доступ до хмарного геймінгу та до ігор у день їхнього релізу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
Бізнес
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли
|Створено найточніший на планеті атомний годинник, який втрачатиме секунду кожні 30 мільярдів років