Долар стабілізувався до євро і фунта, помірно дорожчає до єни

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у вівторок, а також помірно піднімається до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,09%, ширший WSJ Dollar Index опускається на 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 14:56 EET торгується на рівні $1,0902 порівняно з $1,0896 на закриття сесії в понеділок.

Курс фунта до долара становить $1,2967 проти $1,2968 за підсумками попередньої сесії.

Трейдери очікують публікації даних про роздрібний продаж в США пізніше у вівторок. Згідно з консенсус-прогнозом, підготовленим Trading Economics, показник не змінився в червні в щомісячному вираженні після зростання на 0,1% у травні.

Тим часом голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл напередодні заявив про зростання впевненості у тому, що інфляція в Сполучених Штатах рухається до цільового значення в 2%. Також він додав, що регулятор не чекатиме, доки інфляція в Штатах опуститься до 2%, під час ухвалення рішення про зниження ключової ставки.

Учасники ринку практично повністю впевнені в тому, що Федрезерв почне знижувати ставку у вересні, після чого очікують ще двох знижень до кінця цього року.

Вартість американської валюти в парі з єною зросла на 0,2%, до 158,35 єни порівняно зі 158,06 єни напередодні.

За минулий тиждень єна зміцнилася приблизно на 2%. За підрахунками MarketWatch, влада Японії могла здійснити інтервенцію для підтримки курсу нацвалюти обсягом близько 2 трлн єн ($12,6 млрд) минулої п'ятниці.