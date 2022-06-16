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АНАЛИТИКА

Уолл-стрит 15 июня закрылась в плюсе после заявления ФРС

07:51 16.06.2022 |

Фінанси

 

S&P 500 вырос в среду, прервав пятидневное падение после заявления Федеральной резервной системы о повышении процентных ставок до рыночных ожиданий, поскольку центральный банк стремится бороться с растущей инфляцией, не вызывая рецессии.

Федеральная резервная система повысила целевую процентную ставку на три четверти процентного пункта, что стало самым большим ее повышением с 1994 года, и прогнозирует замедление экономики и рост безработицы в ближайшие месяцы.

Акции были волатильны после объявления, а затем решительно пошли вверх после того, как председатель Джером Пауэлл сказал на своей пресс-конференции, что на следующем заседании в июле, скорее всего, будет либо 50 базисных пунктов, либо 75 базисных пунктов, но что он не ожидал повышения на 75 базисных пунктов. быть общим.

«Как только председатель ФРС заявил, что на следующем заседании может произойти аналогичное повышение на 75 базисных пунктов, тогда рынок вырос», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.

«Это своего рода вотум доверия к тому, что ФРС, наконец, осознала проблему инфляции и готова занять более агрессивную позицию».

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 303,7 пункта, или 1%, до 30 668,53 пункта, S&P 500 прибавил 54,51 пункта, или 1,46%, до 3789,99 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 270,81 пункта, или 2,5%, до 11 099,16 пункта.

Пятидневная полоса неудач для S&P 500 стала самой длинной с начала января.

Инвесторы быстро повысили свои ожидания того, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) за последние несколько дней после более сильного, чем ожидалось, значения потребительских цен в пятницу. Ранее многие ожидали, что ФРС объявит о повышении на 50 базисных пунктов, резкое изменение ожиданий, которое вызвало сильную распродажу на мировых рынках.

Ожидания более значительного повышения были вызваны изменениями прогнозов аналитиков крупных банков, в том числе JP Morgan и Goldman Sachs, которые прогнозировали повышение ставок ФРС на 75 базисных пунктов. С тех пор инвесторы поспешили пересмотреть свои ставки.

Растущие опасения по поводу растущей инфляции, более высокой стоимости заимствований, замедления экономического роста и корпоративных доходов держали акции под давлением большую часть года.

В понедельник эталонный индекс S&P 500 отметил снижение более чем на 20% по сравнению с последним рекордным максимумом закрытия, что подтверждает начало медвежьего рынка 3 января, согласно широко используемому определению.

Более ранние экономические данные в среду показали, что розничные продажи в США неожиданно упали на 0,3% в мае, поскольку покупки автомобилей сократились на фоне дефицита, а рекордно высокие цены на бензин привели к сокращению расходов на другие товары, что намного ниже ожиданий, предполагающих рост на 0,2%.

«Большинство дополнительных данных были отрицательными, даже сегодня утром данные о розничных продажах были слабыми, поэтому только за последние четыре рабочих дня у вас был ряд отрицательных экономических показателей», - сказала Эллен Хазен, главный рыночный стратег F.L.Putnam. Управление инвестициями в Уэллсли, Массачусетс.

Среди отдельных акций акции Citigroup выросли на 3,52%, став одним из лидеров банковского индекса S&P 500, который прибавил 1,60%. Акции Nucor Corp выросли на 2,41% после того, как прогнозировали высокую прибыль в текущем квартале на фоне высокого спроса на сталь.

Акции Boeing Co выросли на 9,46% после того, как China Southern Airlines Co Ltd провела испытательные полеты на самолете 737 MAX впервые с марта, что свидетельствует о приближении возвращения самолета в Китай по мере восстановления спроса.

Объем на биржах США составил 13,40 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,79 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,80 к 1; на Nasdaq соотношение 2,78 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 41 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 12 новых максимумов и 258 новых минимумов.
По материалам: investing.com
 

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