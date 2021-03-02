НБУ начинает в интерактивном формате публикацию Индекса финансового стресса

Национальный банк Украины (НБУ) с целью повышения прозрачности финансового сектора начинает публикацию в интерактивном формате Индекса финансового стресса (ИФС) - второго дашборда, посвященного индикаторам финансовой стабильности, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, ИФС отражает текущий уровень напряженности в финансовом секторе, позволяет измерить уровень стресса финансовой системы, оценить глубину и продолжительность периода нестабильности финансовых рынков, а также сравнить его с уровнем стресса в прошлые кризисы, а также оценить (в сочетании с другими показателями) эффективность антикризисных мер, определить характер потрясений финансовой системы и ее отдельных составляющих - системный или эпизодический.

ИФС приобретает значения от 0 до 1, где 0 - полное отсутствие напряжения, 1 - самый высокий уровень стресса.

Рассчитывается индекс на основе 20 индикаторов, сгруппированных по пяти субиндексам: субиндекс банковского сектора, поведения домохозяйств, корпоративных ценных бумаг, государственных ценных бумаг, валютного рынка. Каждому субиндексу присвоен начальный вес в соответствии с объемом и влияния на финансовый сектор страны. Индекс учитывает эффект изменения во времени корреляции между субиндексам, что позволяет учесть усиление связей между секторами экономики в неблагоприятных условиях, которые могут дополнительно углублять кризис.

НБУ подчеркивает, что ИФС отражает исключительно текущее положение дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Он позволяет более точно оценивать уровень стресса в режиме реального времени. Это полезно, в частности, для своевременного определения антикризисной политики центрального банка.

Отмечается, что Нацбанк отслеживает ряд индикаторов финансовой стабильности для того, чтобы контролировать системные риски финансового сектора и вовремя на них реагировать.

С марта 2020 года на официальном веб-сайте НБУ представлен дашборд "Уровень неработающих кредитов (NPL)".