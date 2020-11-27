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Евро 27 ноября торгуется у двухлетнего максимума к доллару
07:59 27.11.2020 |
Курс евро в пятницу утром укрепляется к доллару, оставаясь в районе максимума с 2018 года, на сохранении рисковых настроений на финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару рос до 1,1925 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1913 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался при этом до 103,94 иены со 104,25 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 91,93 пункта.
В течение недели на рынках преобладают позитивные настроения. Инвесторы предпочитают американскому доллару более "рисковые" валюты, в том числе европейскую. За этот период по отношению к евро доллар потерял 0,6%.
Новости об исследовании очередной вакцины от коронавируса дали новую надежду на скорое восстановление мировой экономики и снятие ограничений, вводимых странами с целью остановить распространение вируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее в этом месяце об успехах сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
При этом объем торгов на валютном рынке снижен - в четверг площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу же будет сокращенный торговый день. "Сегодня будет еще один спокойный день, когда практически не будет катализатора для движения рынка. Однако доллар находится под сильным давлением, влияющим на продажи в конце месяца", - сказал агентству Рейтер аналитик Barclays Синитиро Кадота (Shinichiro Kadota).
При этом аналитик отмечает, что в среднесрочной перспективе перспективы доллара неплохи. "В сценарии, когда вакцины в следующем году будут постепенно становится доступными и экономика вернется к нормальному состоянию, США, вероятно, будут одними из наиболее устойчивых. И я думаю, что это создаст благоприятную для доллара среду", - отметил Кадота.
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